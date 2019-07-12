В Бурятии суд вынес приговор мужчине, покусавшему полицейского

Отмечается, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлялся правоохранителям.

В Бурятии суд вынес приговор жителю города Бабушкина, который в конце января текущего года покусал полицейского. Об этом сообщает сайт регионального СУ СКР.

Отмечается, что 27-летний Олег Степанов 31 января в состоянии алкогольного опьянения мешал проезду автомобилей на одном из перекрёстков. На это обратил внимание местный житель, который сообщил о нарушении сотрудникам ДПС.

При первой попытке задержать преступника тот смог выбраться и убежать от полицейских, однако в какой-то момент поскользнулся и упал. Правоохранители попытались надеть на него наручники, однако и тут преступник не растерялся и вцепился зубами в руку одного из них.

В итоге суд отправил Степанова на четыре года за решётку.