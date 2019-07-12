В США думают над санкциями в отношении Китая из-за импорта иранской нефти

Данная инициатива стала возможной из-за опасения подрыва репутации Вашингтона, провозглашающего работающими наложенные на Тегеран ограничения.

Представители высокоранговой американской администрации пришли к выводу о том, что импорт Китаем одного миллиона баррелей иранской нефти является нарушением санкций США в отношении Тегерана. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители администрации пока не решили, какой ответ дать КНР, однако в Вашингтоне активно призывают ввести санкции против китайских компаний, закупающих иранскую нефть.

Согласно информации издания, США опасаются подрыва Пекином репутации Вашингтона, провозглашающего работающей политику применения санкций в отношении Тегерана. Решения вопроса санкционным путём требуют от президента США Дональда Трампа законодатели из числа республиканцев, однако вместе с тем инициатива несёт в себе осложнения в американо-китайских переговорах, подчёркивает издание.

Напомним, что в ноябре 2018 года США сообщили о полугодовом исключении для восьми стран, импортирующих углеводороды из Ирана. Подобное решение было связано с тем, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире и предоставить время для поиска альтернатив. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что страны — импортёры иранской нефти не будут выведены из-под санкций.