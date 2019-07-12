Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России

В случае если документ подпишет глава Белого дома, ни один американский гражданин не сможет проводить новые сделки с долгом РФ.

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении госдолга России. Трансляцию заседания вёл телеканал C-Span.

— Эта поправка подразумевает настоящие, серьёзные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России, — отметил один из авторов документа Брэдли Шерман.

Он также добавил, что проект включает в себя и механизм отмены ограничительных мер в том случае, если удастся доказать отсутствие вмешательства Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Сам проект оборонительного бюджета пока что не одобрен.