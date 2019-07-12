Москвичей 12 июля ждёт ещё один "осенний" день с холодной погодой и дождями

В столичном регионе 12 июля ожидается температура не выше 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дневная температура в Москве составит 14–16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов.
Подмосковный регион будет чуть потеплее — до 18 градусов со знаком плюс, а ночью температура понизится до 5–10 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют северный ветер 5–10 м/с и небольшой дождь. В ночные часы вероятность осадков сохраняется. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
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