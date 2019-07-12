В Лондоне нашли тело 17-летней скрипачки из России

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Катя Цуканова. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на отца девушки, нашедшего 18 июня её тело дома в Кенсингтоне.

— Она только что выступила в Королевском оперном театре, и она планировала своё будущее. У неё в спальне висел график концертов. Потом в одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мёртвая на полу, — рассказал отец девушки.

По предположению источника из окружения Кати, она могла скончаться от передозировки наркотика, носящего название calvin klein, который представляет собой смесь кокаина и кетамина.