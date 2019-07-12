Косачёв 15 июля встретится в Москве с грузинскими депутатами

Согласно его словам, речь на встрече пойдёт о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв проведёт 15 июля встречу с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", на которой планируется обсуждение текущего конфликта и перспектив отношений Москвы и Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Косачёва.

— С грузинами встречаемся в понедельник. Речь пойдёт на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога, — рассказал глава комитета.

По его словам, встреча пройдёт в стенах Совета Федерации. От российской стороны также примет участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Как ранее писал Лайф, 10 июля стало известно, что Москву намерена посетить делегация депутатов оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии", чтобы "принести добро" в отношения двух стран.