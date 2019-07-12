В Google признались, что компания прослушивает аудиозаписи пользователей

Корпорация сотрудничает с большим числом экспертов-лингвистов по всему миру, помогающих совершенствовать систему распознавания речи.

Сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые наговаривают пользователи смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. С таким признанием выступил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.

По его словам, Google сотрудничает с большим числом специалистов по распознаванию речи по всему миру, которые помогают компании совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку разных языков.

— Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки, — рассказал Монсис, добавив, что это важнейший элемент совершенствования распознавательной системы искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что сотрудники корпорации выполняют свою работу с анонимными аудиозаписями, не имея доступа к личной информации людей. Экспертам-лингвистам тоже запрещено прослушивать разговоры и другие звуки пользователя, разрешение распространяется только на голосовые команды, направленные к устройствам Google.

Как отмечает AP, на подобный шаг компания пошла в связи с утечкой данных от одного из экспертов-лингвистов, после чего в доступе бельгийского канала VRT оказались порядка тысячи голосовых команд пользователей, некоторые из них содержали личную информацию на заднем плане записи.