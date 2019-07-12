Стало известно, кто займёт должность и.о. мэра Комсомольска-на-Амуре

Первый заместитель главы Комсомольска-на-Амуре Евгений Коршиков займёт должность и.о. мэра города после отставки Андрея Климова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя мэрии.

По его словам, дату прекращения полномочий Климова рассмотрит дума на очередном заседании 17 июля, а Коршиков приступит к исполнению обязанностей на следующий день после ухода.

Как сообщалось ранее, глава города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Андрей Климов подал в отставку. На посту мэра он находился с 2014 года. До этого Климов был депутатом пятого созыва Законодательной думы Хабаровского края.