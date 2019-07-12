Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на 13 июля

"Роскосмос" перенёс пуск ракеты "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ". Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Решение было принято Государственной комиссией по проведению лётных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения. Как отмечается, комиссия должна получить от специалистов экспериментальное подтверждение технического решения по устранению замечания к одной из систем ракеты-носителя.
Окончательное решение о возможности пуска будет принято утром 13 июля.
Как ранее сообщали в госкорпорации, при подготовке к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" специалисты выявили проблему, которая может задержать запуск.
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