Пуговка из "Папиных дочек" похвасталась высокими баллами по ЕГЭ

Юная звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова похвасталась подписчикам высшим баллом на ЕГЭ по химии и биологии. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— ЕГЭ сдала. Химия — 100 баллов. Биология — 100 баллов. Русский язык — 94 балла. Я сделала это! — написала "Пуговка" в соцсети.

Карьера в кино Екатерину пока не привлекает, она всерьёз планирует стать врачом. Недавно звезда "Папиных дочек" отметила выпускной в театре на льду "Алеко", где продемонстрировала своё мастерство в фигурном катании, которым занимается с трёх лет. Здесь угадывается заслуга родителей "Пуговки" — профессиональных фигуристов.