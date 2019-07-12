Православные верующие отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане отмечают день Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. Как сообщает ТАСС, в этот день у верующих заканчивается двухнедельный Петров пост.

Пётр был ближайшим учеником Христа и начал проповедовать его учение после Воскресения Иисуса. Он возглавил первую христианскую общину, за что и был впоследствии распят. Павел же начал проповедовать учение после того, как однажды, следуя в Дамаск, он услышал голос Иисуса.

Он основал церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции, Римской империи, а также написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. Апостол Павел, как римский гражданин, был обезглавлен.

Пётр и Павел, согласно церковному преданию, приняли мученическую смерть в один день — 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Сегодня, 12 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского, расположенного в районе Вешняки.