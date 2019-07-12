ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Частный расчётно-кассовый центр"

Центробанк отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "Частный расчётно-кассовый центр". НКО не может осуществлять банковские операции с сегодняшнего дня, сообщает регулятор.

"Частный расчётно-кассовый центр" не исполнял федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, а также не смог нарастить капитал до минимальной величины, установленной законодательством.

По состоянию на 1 июля кредитная организация по величине активов занимала 464-е место в банковской системе страны.