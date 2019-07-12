Кристина Асмус рассказала, как ей изуродовали лицо и занесли под кожу клещей

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Артистка смогла вылечиться благодаря дешёвому антисептику и с того момента стала внимательно относиться к своей коже.

Актриса Кристина Асмус во время съёмок стала жертвой визажиста. Как сообщает портал "Дни.ру", около десяти лет назад гримёр, нанося макияж, использовал кисти, которыми красил других артистов.

В конечном итоге Асмус заразилась сразу несколькими видами подкожных клещей, которые впоследствии вызвали серьёзные воспаления.

На лице был полный треш, — призналась она.

По словам Асмус, в результате заболевания она не смогла сниматься, а все недостатки на лице не получалось замазать. Она призналась, что ей удалось вылечиться благодаря дешёвому антисептику. После этой ситуации актриса стала внимательно относиться к своей коже, пользоваться минеральной косметикой, а тональный крем наносить только во время съёмок.

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