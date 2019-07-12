Свиньи чуть не загрызли девочку на Алтае, ребёнок госпитализирован

На двух сестёр четырёх и семи лет в Ельцовском районе Алтайского края напали свиньи. При этом старшая из них смогла сбежать, младшая же осталась наедине с животными, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СКР.

Малышка не смогла отбиться от свиней. В итоге её госпитализировали с рваными ранами. Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Меж тем, как уточняют "Вести Алтай", хозяйка животных отказалась давать показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.