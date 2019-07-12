Автомобиль пытался пересечь Шуй, хотя перед этим в реке из-за дождей поднялся уровень воды, и было сильное течение.

Десять человек погибли при опрокидывании машины в реку в Туве. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, среди жертв — шестеро несовершеннолетних.

— При попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро — несовершеннолетние, — сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, сколько человек было в машине.

Источник Лайфа в экстренных службах сообщил, что перед трагедией в реке из-за дождей поднялся уровень воды, и было сильное течение.