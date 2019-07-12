В Приангарье завели дело на мэра, начавшего ликвидацию паводка со своего дома

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, во время паводка Худоногов для ликвидации последствий наводнения привёз во двор своего дома спецтехнику, принадлежащую муниципальному казённому учреждению.

— Данные действия осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам и требованиям, — говорится в сообщении СК РФ.

Информация об использовании специальной коммунальной техники на участке главы района появилась в соцсетях. В ходе проверки факт подтвердился. Вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от занимаемой должности.