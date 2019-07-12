В утонувшем в Туве УАЗе ехали две семьи

К месту инцидента вылетел вертолёт с министром здравоохранения республики. Туда же направлены группа специалистов и спецтехника.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил Лайфу, что в опрокинувшемся при пересечении реки Шуй УАЗе находились две семьи. Предположительно, они следовали из села Тээли на отдых к местной достопримечательности — минеральному источнику Дустуг-Хем.

— Было две семьи с детьми, они направлялись в сторону минеральных источников. Так как у нас дождливое лето, вода в реке поднялась, и они не рассчитали, видимо. Сейчас на место вылетел вертолёт с министром здравоохранения, — заявил Кара-оол.

Глава республики выразил соболезнования родственникам погибших и призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подвергать себя и своих родных опасности.

Как ранее сообщал Лайф, в Туве при опрокидывании машины при пересечении реки вброд погибло 10 человек, в том числе шестеро детей.