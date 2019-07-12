Туристов в Крыму предупредили о фальшивых сайтах по бронированию

Семь таких порталов уже заблокированы, к властям поступило 36 обращений от туристов, попавшихся на удочку мошенников.

Путешественникам следует быть осторожнее при бронировании номеров гостиниц и пансионатов в Крыму через интернет-сайты, так как они могут стать жертвами мошенников. Об этом РИА "Новости" сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

— Мошенническая схема действует путём создания сайтов несуществующих пансионатов или сайтов-двойников, где под предлогом высоких скидок предлагают туристам внести стопроцентную оплату, — пояснил Волченко.

Министр отметил, что на полуострове впервые столкнулись с такими мошенническими схемами. По его словам, в ведомство поступило 36 обращений от туристов, забронировавших и оплативших отдых через фальшивые сайты. Семь таких порталов были заблокированы, все обращения отработали с правоохранителями.

Волченко посоветовал при бронировании номера напрямую связываться с представителем объекта размещения и проверять представленную в Сети информацию через официальные сайты гостиниц и уполномоченные турфирмы. Министр заверил, что ситуация с мошенниками находится под постоянным контролем и мониторингом ведомства.