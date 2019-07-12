Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

В исследовании учитывался доход специалистов, окончивших учебные заведения в 2013–2018 годах.

Эксперты компании Superjob составили рейтинг экономических вузов, выпускники которых получают наибольшую заработную плату в начале карьеры. Об этом сообщает РИА "Новости".

Лидерами списка стали Высшая школа экономики и МГИМО. Выпускники этих учебных заведений получают около 110 тысяч рублей в месяц. Третью строчку рейтинга занимает МГУ. Студенты, закончившие этот вуз, могут рассчитывать на 100 тысяч рублей.

Также высокие позиции заняла Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) — 98 тысяч рублей, Финансовый университет при Правительстве РФ (90 тысяч) и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (86 тысяч).

В конце списка расположились Алтайский государственный университет и Тихоокеанский государственный университет. Выпускникам этих вузов предлагается заработная плата в размере 54 тысяч рублей. Всего эксперты исследовали 45 учебных заведений. Рейтинг составлен на основе зарплат выпускников 2013–2018 годов.

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