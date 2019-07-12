Путин поздравил Лунгина с 70-летием: Ваши фильмы смело ломают стереотипы

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Фото © Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Лидер страны пожелал режиссёру здоровья, добавив, что его по праву считают настоящим мастером.

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссёра Павла Лунгина с 70-летием. Глава государства отметил творчество народного артиста и пожелал ему здоровья и реализации намеченных планов.

Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир, и потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что Лунгин по праву считается настоящим мастером, обогатившим кинематограф талантливыми работами.

Свои поздравления направил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он считает Лунгина человеком большого таланта и невероятной творческой энергии.

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