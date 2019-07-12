Киев выразил протест из-за решения РФ по Всемирному конгрессу украинцев

Украинские власти также призвали международное сообщество рассматривать решение российского надзорного ведомства как "дерзкое нарушение фундаментальных прав человека".

МИД Украины выразил протест из-за признания в России нежелательной организацию "Всемирный конгресс украинцев". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что решение Генеральной прокуратуры России демонстрирует "неизменность репрессивной политики РФ". Киев также призвал международное сообщество рассматривать это решение как "дерзкое нарушение фундаментальных прав человека" и усилить давление на Россию.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев". Таким организациям запрещается осуществлять свою деятельность в РФ, создавать и открывать подразделения, распространять информационные материалы.