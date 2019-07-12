Россиянка погибла от удара молнии в золотую цепочку

Челябинские полицейские обнаружили тело женщины, которая, предположительно, погибла от удара молнии. Об этом сообщается на портале Следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, 58-летняя жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово. В среду, 10 июля, женщина отдыхала на берегу озера Большой Шантропай. В это время началась гроза, и в женщину попал мощный электрический разряд.
Согласно информации агентства "Интерфакс", трагедия произошла в тот момент, когда екатеринбурженка купалась в озере. Молния поразила её в золотую цепочку на шее.
Сейчас устанавливаются детали происшествия, проводится судмедэкспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф писал, что в селе Каникурган Амурской области двое мужчин были госпитализированы после удара молнии.
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