Россиянка погибла от удара молнии в золотую цепочку

По предварительным данным, разряд убил жительницу Екатеринбурга, когда та купалась в озере.

Челябинские полицейские обнаружили тело женщины, которая, предположительно, погибла от удара молнии. Об этом сообщается на портале Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 58-летняя жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово. В среду, 10 июля, женщина отдыхала на берегу озера Большой Шантропай. В это время началась гроза, и в женщину попал мощный электрический разряд.

Согласно информации агентства "Интерфакс", трагедия произошла в тот момент, когда екатеринбурженка купалась в озере. Молния поразила её в золотую цепочку на шее.

Сейчас устанавливаются детали происшествия, проводится судмедэкспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал, что в селе Каникурган Амурской области двое мужчин были госпитализированы после удара молнии.