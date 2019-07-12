"Пустыня с обломками". В Сети появились кадры разрушенных паводком улиц Тулуна

На любительском видео можно заметить разломанные дома, сломленные деревья и размытую дорогу.

В группе во "ВКонтакте" "Я живу в Иркутске" поделились видеороликом, снятым в Тулуне после паводка. На кадрах — дома, превратившиеся в щепки, побитые деревья, в некоторых местах размыта дорога. Людей и машин почти нет.

— Все эти улицы постоянно проезжаю, когда еду к родителям. Всё, что показано на видео, было не пустыней с обломками, а улицами с домами! Как же реально страшно теперь. Это не один год восстановления, да и прежним город уже не станет, — комментирует публикацию одна из очевидцев.

Сегодняшний день, 12 июля, в Иркутской области объявлен днём траура по жертвам стихии. В результате паводка в регионе погибло 25 человек. Около 140 домов в Тулуне остаются подтопленными.