Жертвами ДТП с грузовиком на севере Москвы стали два человека

Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП с легковым и грузовым автомобилями на севере столицы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошёл накануне вечером, около 22:16 по местному времени, на Лихоборской набережной. Водитель LADA Priora не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania, следовавшим в том же направлении.

В результате происшествия два пассажира легковушки скончались на месте. Ещё двое с травмами были экстренно госпитализированы в местное отделение клинической больницы. Водитель большегруза не пострадал.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование причин произошедшего.