В России предрекли исчезновение пяти самых массовых профессий через 10 лет

В России через 10 лет исчезнут профессии водителя и продавца. Такое мнение высказал ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, чьи слова приводит ТАСС.
Также Кузьминов констатировал фактическое исчезновение профессии почтальона, отметив, что 95% корреспонденции доходит до получателя без услуг данного специалиста.
— Через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90% по консенсус-прогнозу — к нему прибавятся водитель, охранник, технический переводчик, а также три четверти продавцов, — заявил ректор.
Причиной исчезновения профессий эксперт назвал появление цифровых сервисов, которые смогут заменить человека.
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