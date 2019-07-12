В России предрекли исчезновение пяти самых массовых профессий через 10 лет

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Кроме того, невостребованными могут оказаться охранники и технические переводчики.

В России через 10 лет исчезнут профессии водителя и продавца. Такое мнение высказал ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, чьи слова приводит ТАСС.

Также Кузьминов констатировал фактическое исчезновение профессии почтальона, отметив, что 95% корреспонденции доходит до получателя без услуг данного специалиста.

Через 10 лет с очень большой вероятностью — почти 90% по консенсус-прогнозу — к нему прибавятся водитель, охранник, технический переводчик, а также три четверти продавцов, — заявил ректор.

Причиной исчезновения профессий эксперт назвал появление цифровых сервисов, которые смогут заменить человека.

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