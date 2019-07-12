Мосизбирком нашёл "мёртвые души" среди подписей за кандидатов в гордуму

Такие подписи будут считаться недействительными, а правоохранительные органы займутся проверкой на предмет преступления.

Московская городская избирательная комиссия нашла "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Реута.

— Кандидатов вам пока не назову пофамильно и сколько там таких нашли. Но факты такие есть. Проверка продолжается, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Реута, если информация подтвердится, то такие подписи будут считаться недействительными.

— И дальше уже будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление, — резюмировал член Мосгоризбиркома.

Напомним, что на выборы в Мосгордуму кандидатуры выдвинули 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16-го числа Мосгоризбирком проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных. Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия максимально объективно относится ко всем кандидатам-самовыдвиженцам.