В Китае шесть школьников решили искупаться в реке после экзаменов и утонули

В китайской провинции Ляонин шесть школьников утонули во время купания в реке Ляохэ — крупнейшей в южной Маньчжурии. Об этом сообщает Sina.com.

Как отмечается, трагедия произошла сразу после экзаменов. Семеро учащихся отправились купаться. Позднее шесть из них были обнаружены без признаков жизни.

Руководство школы, где учились погибшие, обратилось к взрослым с призывом следить за своими детьми и не отпускать их купаться без присмотра.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае кусок скалы раздавил автобус с туристами.