Супрун рассказала про вишнёвые косточки в ответ на идею Зеленского о люстрации

Украинский президент намерен люстрировать всех высших руководителей, занимавших свои посты последние пять лет.

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун ответила президенту страны Владимиру Зеленскому, который раскритиковал её работу и призвал люстрировать многих чиновников.

Ранее Зеленский сделал едкое замечание в адрес Супрун, выразив недоумение: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишнёвых косточек?"

— Есть вишни, и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об опасности косточек. Пока нельзя люстрировать их, но всё же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения, — ответила Супрун президенту на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, что Зеленский предложил подвергнуть люстрации всех лиц, занимавших высшие должности в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года.