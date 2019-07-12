Чудесное спасение выпавшей из окна бабушки попало на видео

Женщина случайно зацепилась ногой за оконную раму и висела вниз головой до приезда спасателей.

В городе Еткуль Челябинской области местные жители обсуждают чудесный случай спасения пенсионерки. Женщина оступилась и выпала из окна пятиэтажки. Как пишут в группе во "ВКонтакте" " Типичный Челябинск", от гибели её уберегло только то, что она зацепилась ступнёй за раму.

Кто-то из очевидцев вызвал спасателей. До их приезда бабушка висела вниз головой. Сотрудники МЧС взломали дверь и затянули женщину обратно в квартиру, при этом растянув под окном у дома полотно на случай, если что-то пойдёт не так. Пенсионерка отделалась небольшим испугом.

— Небольшим испугом? Крепкая бабуля, меня бы инфаркт хватил, — пишут пользователи соцсетей.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске на мать с детьми напала стая бродячих собак.