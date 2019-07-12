В утонувшем в Туве УАЗе ехали 12 человек, одному удалось спастись

В УАЗе, который опрокинулся в Туве при пересечении вброд реки Шуй, ехали 12 человек. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, одна из женщин пропала без вести, её нет в списке погибших. Ещё один пассажир машины сумел выбраться, он выжил.

Напомним, в Туве при опрокидывании машины в реку погибло 10 человек, в том числе шестеро детей. Предположительно, две семьи следовали к местной достопримечательности — минеральному источнику.