Глава СПЧ о жалобе депутата на мем: Там нет ничего, кроме лёгкой усмешки

Федотов напомнил, что сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций.

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, обратившегося к правоохранителям из-за мема с его фотографией.

— Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нём нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме лёгкой усмешки, — приводит пресс-служба СПЧ слова Федотова.

Глава совета выразил надежду на то, что полицейские смогут разобраться в ситуации и правильно квалифицируют произошедшее.

Федотов напомнил, что ещё в 2010 году Пленум Верховного суда разъяснил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций", но при этом общество не должно быть введено в заблуждение относительно фактической стороны дела.

Как ранее писал Лайф, "самый красивый депутат России" Павел Валенчук обратился в суд. Поводом стало появление в ряде пабликов в соцсетях поста с фотографией, в котором высмеивалась внешность народного избранника. Валенчук считает, что произошедшее следует квалифицировать по статье об оскорблении чести и достоинства.