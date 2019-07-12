Боевикам ИГИЛ, планировавшим теракт в "Сапсане", дали от 15 до 21 года колонии

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Фото © RBC/TASS/Владислав Шатило

Московский окружной военный суд вынес приговор семи боевикам ИГИЛ*, которые планировали устроить теракт в "Сапсане" в 2017 году. Они получили от 15 лет до 21 года заключения в колонии строгого и особого режимов.

Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы, — огласила судья МОВС.

Сроки в колонии получили семеро уроженцев Таджикистана: Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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