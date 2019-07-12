Нарышкин рассказал о попытках США остановить "Бессмертный полк" за рубежом

Директор СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что власти США препятствуют проведению акции "Бессмертный полк" за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам главы Службы внешней разведки, американские власти создают систему инструментов, мешающую развитию "Бессмертного полка". Нарышкин назвал эти действия "циничными попытками" противостоять России.
Впервые акция "Бессмертный полк " прошла 9 мая 2012 года в Томске. В 2013 году она стала общероссийской. Сейчас акция охватывает уже более 80 государств.
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