На Урале в ДТП погибла 22-летняя военнослужащая

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Фото © "Регион-74 | Челябинск"

Водитель машины — командир танкового взвода чебаркульской войсковой части — не справился с управлением и врезался в дерево.

В Челябинской области на дороге Чебаркуль — Мисяш кроссовер командира танкового взвода чебаркульской войсковой части улетел с дороги и врезался в дерево.

Как уточняют в группе во "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск", за рулём был сам командир. По предварительной информации, он не справился с управлением и на скорости съехал с дороги. Пострадало три человека, включая водителя. Ещё одна пассажирка — 22-летняя военнослужащая — погибла на месте.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сегодня стало известно, что в Туве в реку упал УАЗ. Погибло десять человек, шестеро из них — дети. Лайф публикует список погибших.

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