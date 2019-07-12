На Урале в ДТП погибла 22-летняя военнослужащая

В Челябинской области на дороге Чебаркуль — Мисяш кроссовер командира танкового взвода чебаркульской войсковой части улетел с дороги и врезался в дерево.
Как уточняют в группе во "ВКонтакте" "за рулём был сам командир. По предварительной информации, он не справился с управлением и на скорости съехал с дороги. Пострадало три человека, включая водителя. Ещё одна пассажирка — 22-летняя военнослужащая — погибла на месте.
По факту случившегося проводится проверка.
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