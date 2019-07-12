Песков рассказал о продолжительности телефонного разговора Путина с Зеленским

Беседа носила ознакомительный и прагматичный характер, а потому продлилась она недолго, сообщили в Кремле.

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским продолжался 20 минут. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Когда состоится новый этап переговоров — пока не известно, уточнил он.

По словам Пескова, разговор носил достаточно прагматичный характер.

— Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было, — проинформировал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что первый телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне вечером. Стороны условились продолжить контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц. Беседа состоялась по инициативе Киева. В Кремле сообщили, что Путин и Зеленский говорили по-русски.