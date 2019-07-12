Песков рассказал о начале поставок С-400 в Турцию

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Зенитная ракетная система С-400. Фото © Минобороны РФ

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начались и осуществляются в соответствии с договорённостями сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Всё осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договорённостями и подписанными контрактами, — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что стороны выполняют все обязательства.

Ранее сегодня Министерство обороны Турции сообщило о прибытии на авиабазу Мюртед в Анкаре первой партии компонентов ЗРС.

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