Песков рассказал о начале поставок С-400 в Турцию

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начались и осуществляются в соответствии с договорённостями сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Всё осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договорённостями и подписанными контрактами, — сообщил официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что стороны выполняют все обязательства.
Ранее сегодня Министерство обороны Турции сообщило о прибытии на авиабазу Мюртед в Анкаре первой партии компонентов ЗРС.
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