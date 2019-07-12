Кремль опроверг сообщения о "финансировании" итальянской партии "Лига"

В Кремле опровергают сообщения Buzzfeed о якобы "российском финансировании" итальянской партии "Лига". Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из данных журнала ничего не следует.

— Действительно, мы в СМИ видели сообщение по Buzzfeed, мы также ознакомились, собственно, с распечаткой вот этой записи, из которой ничего не следует ровным счетом, — заявил представитель Кремля, пояснив, что даже не видит повода для комментария.

Buzzfeed утверждал, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы вели тайные переговоры с российскими предпринимателями насчет возможной сделке о покупке нефти. По данным журнала, дивиденды в размере €65 млн якобы должны были направить итальянской партии "Лига".