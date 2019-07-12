В российских магазинах нашли опасный для здоровья говяжий язык

Эксперты "Росконтроля" провели исследование говяжьих языков из семи торговых сетей. Проверка проходила более чем по семидесяти параметрам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Худшим был признан говяжий язык, купленный в магазине "Карусель". По словам специалистов, в нём были обнаружены патогенные микроорганизмы — сальмонелла. В список с замечаниями попали товары из магазинов Metro, "О'Кей" и Selgros, в которых нашли антибиотики и антимикробные химические вещества.

Лидером рейтинга стал говяжий язык из "Ашана", набравший 67 баллов. Следом расположились "Мираторг" и "Перекрёсток".

Стоит отметить, что говяжий язык, как субпродукт, представляет опасность для здоровья, поэтому должен обязательно подвергаться тепловой обработке.

Ранее сообщалось, что McDonald's ополчился на "Роскачество" из-за данных об антибиотиках в бургерах.