В Кремле считают важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента уверен, что на этом этапе обращать внимание на эмоциональные оттенки пока не стоит.

В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вряд ли сейчас нужно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки, тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен, — пояснил он.

Напомним, что первый телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне вечером. Беседа состоялась по инициативе Киева и, как стало известно сегодня, продлилась 20 минут. Кстати, Путин и Зеленский говорили по-русски.

Стороны условились продолжить контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц. Тем не менее, разговор носил скорее ознакомительный и прагматичный характер.