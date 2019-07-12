В Кремле прокомментировали идею отказа от уничтожения "санкционки"

РФ ввела запрет на импорт ряда товаров из стран Запада в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года попавшие под эмбарго продукты уничтожаются.

В Кремле отреагировали на идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока речь идёт только об экспертной дискуссии.

— Безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это — вот в этом вопрос, — сказал Песков.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Гордеев предложил проработать систему по использованию изъятых продуктов, пригодных к употреблению, вместо их уничтожения.