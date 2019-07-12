Песков прокомментировал возможность следующего разговора Путина и Зеленского

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на возможность проведения следующего телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Пока какого-то конкретного понимания нет, — сказал представитель Кремля.

Первый телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне вечером. Стороны условились продолжить контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц. Беседа состоялась по инициативе Киева. В Кремле добавили, что разговор длился около двадцати минут.

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