Песков прокомментировал возможность следующего разговора Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на возможность проведения следующего телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
— Пока какого-то конкретного понимания нет, — сказал представитель Кремля.
Первый телефонный разговор двух лидеров состоялся накануне вечером. Стороны условились продолжить контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц. Беседа состоялась по инициативе Киева. В Кремле добавили, что разговор длился около двадцати минут.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram