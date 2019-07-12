Новгородца с женой обвинили в создании ОПГ для незаконного "игорного бизнеса"

Житель Новгородской области вместе с супругой создал организованное преступное сообщество для ведения незаконного "игорного бизнеса". Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Как отмечают в ведомстве, в отношении местных жителей изначально было заведено уголовное дело по статье о незаконных организации и проведении азартных игр, но позднее были установлены дополнительные эпизоды и следователи возбудили дело по статье "Организация преступного сообщества".

— По версии следствия, 35-летний мужчина совместно с 27-летней женой не позднее июня 2018 года в целях регулярного незаконного извлечения финансовой выгоды создали преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, — говорится в сообщении.

По данным следователей, они вовлекли в свою группировку ещё несколько человек, которые занимались организацией и проведением азартных игр, а сами обвиняемые руководили подразделениями и преступным сообществом.