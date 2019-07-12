В Москве найден мёртвым один из лидеров солнцевской ОПГ

В Москве найден мёртвым 51-летний Александр Францевич, известный как Ганс, — один из лидеров так называемой солнцевской организованной преступной группы. Об этом сообщает Mash.

Тело мужчины было найдено несколько дней назад в его квартире в одном из районов российской столицы.

Как уточняется, в смерти Францевича нет криминальной составляющей — он скончался от перитонита (воспаления брюшины).

Солнцевская ОПГ возникла на территории муниципального округа Солнцево в конце 1980-х годов. По информации правоохранителей, в 1994 году она насчитывала 300 участников. Они занимались контрабандой и сбытом наркотиков, оружия и автомобилей, вымогательством, похищениями и убийствами людей.