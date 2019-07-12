Пушков отреагировал на решение Конгресса США о санкциях против госдолга РФ

Если президент США решит наложить вето, то конгресс всё равно сможет отменить его 2/3 голосов.

Председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с Лайфом отметил, что решение Конгресса США по одобрению санкций против российского госдолга призвано усложнить экономические условия в России.

— Одобрение конгрессом санкций против российского госдолга — это ещё один шаг по пути усложнения экономических и финансовых условий существования России, — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что сейчас главный вопрос в том, подпишет ли новый закон глава Белого дома. По мнению Пушкова, это не самый выгодный вариант для Дональда Трампа в свете его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, вето Трампа можно отменить 2/3 голосов в конгрессе.

Ранее Лайф сообщал о том, что Конгресс США одобрил поправку о санкциях против госдолга России.