В Таиланде арестовали двух россиянок

Одна из них не вернула кредитору более 13 миллионов рублей и скрылась от правосудия.

Две гражданки РФ арестованы в Таиланде, сообщила пресс-служба иммиграционного бюро страны. Подробности задержания обеих россиянок правоохранители раскрыли на пресс-конференции.

Наталья Никифорова была арестована в районе Банламунг провинции Чонбури по обвинению в нелегальной работе по профессии. Женщина работала в риелторском бизнесе через подставное лицо, у которого есть гражданство Таиланда.

После того как на имя Никифоровой был выдан ордер на арест, она покинула страну. Вскоре женщина вернулась в Таиланд и прошла границу по новому паспорту с другим именем, однако её узнали благодаря биометрической системе аутентификации.

Другая россиянка — Ксения Чванина — была арестована по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Задержание было проведено в сотрудничестве с Посольством России в Таиланде.

В России женщину обвиняют в невозврате кредита на сумму более 13 миллионов рублей. Суд в Ростове-на-Дону выдал ордер на арест Чваниной, за мошенничество ей грозит до 10 лет лишения свободы. Женщина, скрывавшаяся в Таиланде на протяжении нескольких лет, будет депортирована.

Ранее Лайф сообщал об аресте в Таиланде россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола.