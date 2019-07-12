Замглавы Пенсионного фонда признал вину в получении взятки на 4,4 млн рублей

Замглавы Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов признался, что ему дали взятку в размере 4,4 миллиона рублей. В Басманном суде Москвы стало известно, что он написал явку с повинной.

— Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4 миллионов 400 тысяч рублей, — сообщил следователь.

По предварительным данным следствия, взятка была дана за покровительство. Следователь просит отправить Иванова в СИЗО на срок до 9 сентября, в свою очередь прокурор настаивает на домашнем аресте.

Заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в Москве 11 июля по подозрению во взятке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле в курсе ситуации вокруг Иванова. После задержания он подал в отставку.