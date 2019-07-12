Эксперт о новых санкциях США против России: Запретят покупать то, чего нет

Не все страны будут подчиняться США и их санкциям, считает экономист, поэтому новые покупатели на суверенный долг обязательно найдутся.

В американских поправках к оборонному бюджету на 2020 год, одобренных Конгрессом США, говорится о запрете сделок с новым, а не старым российским суверенным долгом. Об этом сообщает НСН со ссылкой на экономиста Дениса Ракшу.

— Речь идёт о новом суверенном долге, а не старом. То есть хотят запретить покупать даже то, что ещё не куплено. Старых инвестиций это не коснётся, — сказал он.

Ракша отметил, что у России нет причин для беспокойства. Несмотря на то что, согласно проекту, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России, эта законодательная инициатива ещё не одобрена и не подписана президентом США Дональдом Трампом.

При этом, по словам экономиста, и на новый суверенный долг "найдутся покупатели", так как не все мировые державы будут следовать американским правилам.

Ранее Лайф писал, что палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении госдолга России.