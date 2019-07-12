Visa заявила о готовности обеспечить бесперебойную работу в России

Наша страна является стратегически важным рынком, отмечают в пресс-службе системы.

Visa обеспечит бесперебойную работу своей платёжной системы в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители платёжной системы отметили, что Россия является стратегически важным рынком для Visa.

— Компания Visa привержена своей миссией обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платёжной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей, — говорится в сообщении.

В то же время в компании не стали комментировать информацию о будущем платёжных систем в нашей стране, которая "основана на предположениях и личной позиции автора мнения".

Ранее СМИ сообщили, что мировые платёжные системы Visa и MasterCard могут уйти из России из-за возможного принятия поправок к законопроекту о национальной платёжной системе, которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.