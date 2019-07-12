Путин по телефону обсудил с главой Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом проблему ближневосточного урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
— Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, — говорится в сообщении.
Аббас выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению. Также в беседе были затронуты темы наращивания гуманитарных связей между странами.
Ранее стало известно о продолжительности телефонного разговора между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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