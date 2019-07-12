Путин по телефону обсудил с главой Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

В разговоре были затронуты темы наращивания связей в гуманитарной сфере между странами.

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом проблему ближневосточного урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

— Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. Подтверждена готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, — говорится в сообщении.

Аббас выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению. Также в беседе были затронуты темы наращивания гуманитарных связей между странами.

Ранее стало известно о продолжительности телефонного разговора между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.