Стала известна причина сбоя работы AliExpress в Крыму

На устранение неполадок потребуется до двух месяцев. Некоторые пользователи могут испытывать трудности до осени.

Сбои в работе интернет-магазина AliExpress на территории Крыма вызваны техническими причинами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря компании в России Антона Пантелеева.

— У нас есть проблема, связанная с технической реализацией платежей, мы сейчас работаем над её устранением. Это проблема на уровне нашей технической базы, — сказал Пантелеев.

Напомним, при попытке провести платёж крымские пользователи получают отказ по оплате заказа. Сообщается, что сбои будут устранены в течение одного-двух месяцев. Впрочем, у ряда пользователей они могут наблюдаться и осенью.